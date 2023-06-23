الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًّا للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم

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أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في تسهيل أداء نسك الحج لهذا العام 1444 هـ بأمان ويسر وطمأنينة والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي.
ويستعرض الدليل، أوقات الذروة في المسجد الحرام وساحاته والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة والحشود والتي تقتضي التقيد بأوقات التفويج المحددة لأداء الحجاج الطواف والسعي خلال مراحل أداء الفريضة كافة، إضافة إلى عدد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء النسك بيسر وطمأنينة.
وأهابت وزارة الداخلية بضيوف الرحمن التقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بأداء الحج، والالتزام بتوجيهات رجال الأمن، منوهة بضرورة حصول الحاج على تصريح أو تأشيرة للحج، ومحذرة من نقل من يخالف ذلك إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، وتعرض الناقلين المخالفين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا، بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.