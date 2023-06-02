الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني

عرفانًا بالجميل، وإيمانًا بدوره البطولي، وعطائه الكبير، كنموذج في التفاني والعطاء، في خدمة وطنه ومجتمعه، استذكر الدفاع المدني أحد أبطاله، الذين استشهدوا أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.

الشهيد القحطاني

ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي تويتر، تغريدة يتذكر فيها الشهيد الرقيب حامد القحطاني أثناء أداء مهام عمله، حيث ارتقت روحه في مثل هذا اليوم من عام 1399 هـ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتب الدفاع المدني تعليقًا على الصورة: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1399هـ، الرقيب حامد القحطاني أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

تفاعل المغردين

وتفاعل عدد كبير من المغردين ورواد مواقع التواصل مع تغريدة الدفاع المدني، وقام عدد منهم بإعادة نشرها على حساباتهم الشخصية، وبالتعليق، داعين الله عز وجل أن يلحق الشهيد بالنبيين والصديقين والشهداء.