عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة ميسي سيحسم مصيره الأسبوع المقبل تنبيه من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول في جازان ليلة طربية في أبها مع أصالة نصري وماجد مدني دخان كثيف يغطي طريق الساحل الدولي
عرفانًا بالجميل، وإيمانًا بدوره البطولي، وعطائه الكبير، كنموذج في التفاني والعطاء، في خدمة وطنه ومجتمعه، استذكر الدفاع المدني أحد أبطاله، الذين استشهدوا أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.
ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي تويتر، تغريدة يتذكر فيها الشهيد الرقيب حامد القحطاني أثناء أداء مهام عمله، حيث ارتقت روحه في مثل هذا اليوم من عام 1399 هـ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وكتب الدفاع المدني تعليقًا على الصورة: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1399هـ، الرقيب حامد القحطاني أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
وتفاعل عدد كبير من المغردين ورواد مواقع التواصل مع تغريدة الدفاع المدني، وقام عدد منهم بإعادة نشرها على حساباتهم الشخصية، وبالتعليق، داعين الله عز وجل أن يلحق الشهيد بالنبيين والصديقين والشهداء.