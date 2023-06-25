الدوسري خطيبًا لعيد الأضحى بالحرم المكي وآل الشيخ بالمسجد النبوي

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وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على قيام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام وفضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ بالمسجد النبوي لهذا العام ١٤٤٤هـ وذلك بناء على ما اقترحته وكالتا شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد الشيخ السديس على كفاءة أصحاب الفضيلة وتمكنهم من أداء هذه المهمة العظيمة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية والشرعية والعلمية من على منبريهما خلال خطبة عيد الأضحى.