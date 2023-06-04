الدويش: الهلال لن يقبل بأقل من ميسي

علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش، على الأنباء المتداولة بشأن تفاوض نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

تعليق الدويش

وقال الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد مجيء كريستيانو رونالدو لـ النصر لن يقبل الهلال بأقل من ميسي!.. ثنائية (الريال والبارشا) تنتقل للرياض .. كذا صح”.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، لتشير التقارير إلى تفاوض الأندية السعودية مع لاعبين عالميين.

ميسي يقترب من الهلال

وانتهى تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وسجل ظهوره الأخير أمام كليرمون بالأمس، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وأكدت صحيفة SPORT، اليوم الأحد، أن ميسي سوف يلعب في دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل؛ سوف يعلن النجم الأرجنتيني عن ناديه الجديد، واصفًا انتقاله للأزرق بـ”السر المكشوف”.

ولفتت إلى أن النجم الأرجنتيني اتخاذ قراره قبل شهر عندما سافر إلى السعودية بصفته سفيرًا للسياحة، مؤكدة أنه حصل على عرض ضخم يصل إلى 600 مليون دولار من أجل اللعب في صفوف الهلال لمدة عامين.