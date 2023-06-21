الذكاء الاصطناعي يمنح ذراعًا إلكترونية لامرأة دهسها قطار مرتين

أثار الذكاء الاصطناعي حالة من الجدل بين أهميته وتحذيرات من مخاطره، وأدى الخوف من الذكاء الاصطناعي إلى تحذيرات مروعة حول مستقبل جنسنا البشري، ولكن بالنسبة لامرأة دهسها قطار مرتين، يأتي الذكاء الاصطناعي كنعمة تعيد لها استخدام ذراعها.

وأفاد تقرير “التايمز” بأنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، انزلقت سارة دي لاغارد، 44 عامًا، على رصيف محطة مترو الأنفاق التي أغرقتها الأمطار، وسقطت تحت عربة قطار. وبعد أن كسر أنفها وأسنانها جراء السقوط، تراجع القطار من المحطة وسحق ذراعها اليمنى وساقها.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن دي لاغارد، وهي من كامدن في لندن، على وشك أن تصبح أول امرأة في العالم تستخدم ذراعًا إلكترونية بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقد وصفت نفسها سابقًا بأنها إنسان بنسبة 80 في المائة وروبوت بنسبة 20 في المائة.