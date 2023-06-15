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عيد الأضحى يوم 28 يونيو

الزعاق يتوقع: غرة شهر ذي الحجة الاثنين المقبل

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
الزعاق يتوقع: غرة شهر ذي الحجة الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

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توقع الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والفلك، أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام.

موعد غرة ذي الحجة

وتفصيلًا، قال الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” “منذ لحظة ولادة شهر ذي القعدة والقمر يحاول بكل جدية أن يدرك الشمس، وسيدركها في صباح يوم الأحد 29 ذي القعدة في تمام الساعة السابعة و37 دقيقة”.

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وأضاف “في مساء ذلك اليوم، سيمكث القمر قرابة النصف ساعة تقريبًا، بعد مغيب الشمس، وعلى هذا الأساس فيكون يوم الاثنين 19 يونيو غرة شهر ذي الحجة، ويوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

دوران الحج

وتابع الزعاق قوله إن “الحج يطوف على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 عامًا، فحج هذه السنة قيظ، وفي عام 1450 ربيع، وفي عام 1455 شتاء”.

ولفت إلى أن القمر سيغيب يوم عرفة في تمام الساعة 12 و41 دقيقة من بعد منتصف الليل.

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