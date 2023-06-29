السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء

قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج عام ١٤٤٤ هجريًا، لما تحقق من خدمات كبرى وتسهيلات عظمى وإنجازات نعم بها ضيوف الرحمن وما قامت به منظومة الحج الأمنية والرئاسة من جهود متميزة ومثالية خلال هذا الموسم الإسلامي وانسيابية لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وفق خدمات معيارية وتميز تشغيلي لحجاج بيت الله الحرام.

رسالة الحرمين الشريفين

وأوضح الرئيس العام في كلمة ألقاها لضيوف الرئاسة الذين تم استضافتهم لأداء مناسك حج هذا العام ١٤٤٤هـ؛ بأن القيادة الرشيدة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن ورسالة الحرمين التسامحية لإيصالها للعالم معربًا عن سعادته الغامرة بلقائهم ومباركًا لهم على ما منّ الله عليهم بعد أن وقفوا بصعيد عرفات ورمي الجمرات، وأشاد بالتنظيم الميداني الرائع خلال موسم حج هذا العام والذي تكلل ولله الحمد والمنة بالنجاح.

متابعة ودعم القيادة الرشيدة

وقال الرئيس العام إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من القيادة، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الأمنية والخدمية، ونحمد الله على أن هيّأ لهذه البلاد قيادة مباركة مخلصة جعلت من أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة المشاعر المقدسة مؤكدًا أن الرئاسة بدأت من هذه اللحظة التهيئة لموسم الحج القادم وتقييم الأداء وفق حكومة وقياس الأثر.

وثمن الرئيس العام جهود فريق حملة رئاسة الحرمين المعنية بضيوف الرئاسة في المشاعر المقدسة وجميع منسوبي الرئاسة للمجهود الجبار الذي بذلوه لإنجاح حملة الرئاسة للمشاعر المقدسة.