Icon

مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية Icon النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا Icon ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن Icon السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء Icon بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر Icon الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى Icon السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي Icon تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! Icon الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي Icon ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ثمن جهود فريق حملة الرئاسة للمشاعر وقدم التهنئة للقيادة لنجاح الخطط

السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج عام ١٤٤٤ هجريًا، لما تحقق من خدمات كبرى وتسهيلات عظمى وإنجازات نعم بها ضيوف الرحمن وما قامت به منظومة الحج الأمنية والرئاسة من جهود متميزة ومثالية خلال هذا الموسم الإسلامي وانسيابية لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وفق خدمات معيارية وتميز تشغيلي لحجاج بيت الله الحرام.

رسالة الحرمين الشريفين

وأوضح الرئيس العام في كلمة ألقاها لضيوف الرئاسة الذين تم استضافتهم لأداء مناسك حج هذا العام ١٤٤٤هـ؛ بأن القيادة الرشيدة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن ورسالة الحرمين التسامحية لإيصالها للعالم معربًا عن سعادته الغامرة بلقائهم ومباركًا لهم على ما منّ الله عليهم بعد أن وقفوا بصعيد عرفات ورمي الجمرات، وأشاد بالتنظيم الميداني الرائع خلال موسم حج هذا العام والذي تكلل ولله الحمد والمنة بالنجاح.

قد يهمّك أيضاً
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

متابعة ودعم القيادة الرشيدة

وقال الرئيس العام إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من القيادة، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الأمنية والخدمية، ونحمد الله على أن هيّأ لهذه البلاد قيادة مباركة مخلصة جعلت من أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة المشاعر المقدسة مؤكدًا أن الرئاسة بدأت من هذه اللحظة التهيئة لموسم الحج القادم وتقييم الأداء وفق حكومة وقياس الأثر.

وثمن الرئيس العام جهود فريق حملة رئاسة الحرمين المعنية بضيوف الرئاسة في المشاعر المقدسة وجميع منسوبي الرئاسة للمجهود الجبار الذي بذلوه لإنجاح حملة الرئاسة للمشاعر المقدسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة