السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في خدمة الحجيج

أكد رئيس شؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في تحقيق تطلعات خدمات الحج “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى”.

توقيع 60 مذكرة تفاهم

وأضاف الشيخ السديس، في الجلسة الافتتاحية لندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين، أنه تم توقيع 60 مذكرة تفاهم مع عدة جهات لتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن.

التعاون مع وزارة الحج

وتابع الشيخ السديس، أنه تم بناء نموذج فعال لتعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بدعم القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، موضحا أن التعاون مع وزارة الحج وسام شرف نعتز به، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

فيديو | "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" رئيس شؤون الحرمين د. عبدالرحمن السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في تحقيق تطلعات خدمات الحج #أذن_بالناس#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/U217QNZSOq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023