Icon

بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل Icon النائب العام يدشن نظام عدالة الإلكتروني Icon جهود متواصلة لاستقبال الحجيج في منفذ الوديعة Icon وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات Icon ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية Icon السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في خدمة الحجيج Icon إطلاق خدمة تيسير في موسمها الثاني للحجاج Icon السعودية تتقدم 7 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم Icon وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقيع 60 مذكرة تفاهم مع عدة جهات لتعزيز التعاون

السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في خدمة الحجيج

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في خدمة الحجيج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس شؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في تحقيق تطلعات خدمات الحج “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى”.

توقيع 60 مذكرة تفاهم

وأضاف الشيخ السديس، في الجلسة الافتتاحية لندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين، أنه تم توقيع 60 مذكرة تفاهم مع عدة جهات لتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن.

قد يهمّك أيضاً
بوينج تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042

بوينج تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042

مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

التعاون مع وزارة الحج

وتابع الشيخ السديس، أنه تم بناء نموذج فعال لتعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بدعم القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، موضحا أن التعاون مع وزارة الحج وسام شرف نعتز به، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم