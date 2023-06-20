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رئاسة الحرمين تعتبر أنموذجاً لتعظيم التكامل مع منظومة الحج وشركاء النجاح

السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية
المواطن - فريق التحرير

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أكد معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن التكامل والتناغم بين منظومة الرئاسة والمنظومة الأمنية ووزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح هو خيار استراتيجي لإنجاح موسم الحج وفق منظومة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن .

افتتاح ندوة الحج الكبرى

وقال الرئيس العام في الجلسة الافتتاحية لندوة الحج الكبرى بعنوان ” الدور التنسيقي والتكاملي في منظومة خدمات ضيوف الرحمن: “إن رئاسة الحرمين تعتبر أنموذجاً لتعظيم التكامل مع منظومة الحج وشركاء النجاح وفق حوكمة وقياس الأثر وتقديم خدمات معيارية ذات جودة عالمية وبجاهزية في أجواء إيمانية خاشعة صحية آمنة وفقا لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي الحرمين.

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لا مكان للشخصنة والبيروقراطية

وتابع معاليه قائلا ” إن رئاسة الحرمين تحرص على تعزيز التشاركية وليس هناك مكان للشخصنة أو البيروقراطية في العمل الجماعي، مؤكدا أن الرئاسة وقعت ٦٠ مذكرة تفاهم مع شركاء النجاح لتعزيز التناغم في العمل المؤسسي المبنية على الرؤية المباركة ٢٠٣٠ وأنسنة الخدمات وفق حوكمة وقياس الأثر وبخطط وإجراءات وآليات ممنهجة ، وُضعت مسبقاً لضمان سلامة الحجاج وبيسر وسهولة ، مع ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام، بما يسهم في نجاح إدارة الحشود الكبيرة وفق اعلي مستويات السلاسة والأمان..

وأكد أن رئاسة الحرمين حريصة على تحويل التحديات لمجالات للإبداعات في الحرمين الشريفين وتعظيم مكامن القوة.

إطلاق مبادرة حفاوة

وتابع أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة “حفاوة” للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة والاحتفاء بضيوف الرحمن عبر عدة مسارات، منها حسن الاستقبال والكلمة الطيبة والإهداءات مثل زمزم والمظلات.

إطلاق أكبر خطة تشغيلية

وقال معاليه إن رئاسة شؤون الحرمين أطلقت أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج في تاريخ الرئاسة ، وهي نتاج عمل عامٍ كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدءوبة عطفًا على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية”.
وتابع قائلا إن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام تعتمد على عدة مرتكزات، بينها محورية الضيف والاهتمام بكل ما يعين ضيوف الله على أداء المناسك بيسر وسهولة وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة والمراقبة والتقييم والتقويم بشكل يتواكب مع الإعلان عن استقبال أعداد مليونية من الحجاج.

 

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