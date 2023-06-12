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تحليق الطائرة خطوة للعالمية

السرعة والجرأة في تدشين طيران الرياض يعكس الطموح العالي للسعودية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
السرعة والجرأة في تدشين طيران الرياض يعكس الطموح العالي للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوجلاس، أن طائرة طيران الرياض التي حلقت لأول مرة في سماء العاصمة الرياض اليوم الاثنين، هي الأولى وليست الأخيرة، وستطلق الشركة أولى الرحلات في عام 2025.

وأضاف دوجلاس خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لتدشين الهوية البصرية لـ”طيران الرياض”، أن هذه تعتبر خطوة للعالمية والتي ستجلب الكثير من عمليات الترقب والانتظار لعام 2025 ليتم إطلاق أول الرحلات.

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استعراض جوي لطيران الرياض في سماء السعودية الاثنين المقبل

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وأعرب عن تطلعه قدمًا لتحقيق مزيد من الفرص كهذه الفرصة.

سرعة التدشين

من جانبها، قالت نائب وزير السياحة هيفاء بنت محمد آل سعود إن السرعة في تدشين طيران الرياض والجرأة في التنفيذ واللون يعكس طموحنا العالي.

وأضافت هيفاء بنت محمد أن رؤية السعودية 2030 في السياحة تستهدف 100 مليون سائح، و330 مليون راكب بحلول عام 2030، والآن نراه يتحقق من خلال طيران الرياض الناقل الجوي الجديد في السعودية، لافتة “اليوم ما عاد نحنا نحلم.. اليوم نحنا نشوف وننفذ مبروك عليكم جميعًا”.

تصميم الهوية البصرية

وكشف طيران الرياض اليوم الاثنين، عن تصميم الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، حيث تم إطلاق حفل تدشين الهوية البصرية والكشف عن التصميم الخارجي للطائرة من طراز بوينج دريملاينر 787-9 في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وحلقت الطائرة على ارتفاع منخفض في سماء العاصمة، مرورًا بأبرز معالم الرياض مثل مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، البوليفارد وبعض الأبراج المتواجدة في وسط المدينة، حيث استطاع سكان الرياض رؤية الفئة الأولى من التصميم الفريد لأسطول الناقل الجوي الجديد وهو يزين سماء العاصمة بألوان الخزامى.

وقد رافقتها طائرة من الصقور السعودية، لتهبط في مطار الملك خالد بعد استعراضها فوق سماء الرياض.

 

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