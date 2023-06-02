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وُصفت بأنها تمثل المستقبل

السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية
المواطن - فريق التحرير

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التقط وزراء خارجية مجموعة بريكس صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب إفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها صورة المستقبل.

 أصدقاء بريكس

وجمعت الصورة في المقاعد الأمامية وزراء من أعضاء مجموعة بريكس الأساسية روسيا، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل ونائب وزير الخارجية الصيني، فيما وقف وزراء خارجية دول أصدقاء بريكس الذين يرغبون بالانضمام إلى المجموعة خلفهم.

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وقد انتشرت الصورة بشكل كبير على موقع تويتر، ووصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنه صورة عائلية، بينما اعتبر مغردون أنها صورة تمثل المستقبل.

العالم يتغير

وقال أحد المغردين: ربما تكون واحدة من أهم صور هذا القرن، النظام العالمي المتغير، أصدقاء بريكس (بريكس+)، الجزء من العالم الذي سئم من هيمنة الغرب، وأشار آخر إلى أن عدد دول المجموعة وأصدقائها أكبر من دول مجموعة السبع الكبرى، قائلا: العالم يتغير.

ولفت مغرد إلى أن الصورة هي تمهيد لـ بريكس +، وكتب آخر: تعطيني هذه الصورة الكثير من الأمل لمستقبل البشرية.

وزير الخارجية ينضم لصورة جماعية لأصدقاء بريكس (2)

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