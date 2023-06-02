السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية

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التقط وزراء خارجية مجموعة بريكس صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب إفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها صورة المستقبل.
وجمعت الصورة في المقاعد الأمامية وزراء من أعضاء مجموعة بريكس الأساسية روسيا، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل ونائب وزير الخارجية الصيني، فيما وقف وزراء خارجية دول أصدقاء بريكس الذين يرغبون بالانضمام إلى المجموعة خلفهم.
وقد انتشرت الصورة بشكل كبير على موقع تويتر، ووصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنه صورة عائلية، بينما اعتبر مغردون أنها صورة تمثل المستقبل.
#BRICSza | Friends of #BRICS Foreign Ministers Meeting.
Friday, 02 June 2023.
📷: Jacoline Schoonees/DIRCO@DIRCO_ZA @UbuntuRadioZA @anil_sooklal @BENNJoubert @ItamaratyGovBr @EmbassyofRussia @IndianDiplomacy @ForeignChinese pic.twitter.com/h9pk3KosmB
— BRICSza (@BRICSza) June 2, 2023
وقال أحد المغردين: ربما تكون واحدة من أهم صور هذا القرن، النظام العالمي المتغير، أصدقاء بريكس (بريكس+)، الجزء من العالم الذي سئم من هيمنة الغرب، وأشار آخر إلى أن عدد دول المجموعة وأصدقائها أكبر من دول مجموعة السبع الكبرى، قائلا: العالم يتغير.
ولفت مغرد إلى أن الصورة هي تمهيد لـ بريكس +، وكتب آخر: تعطيني هذه الصورة الكثير من الأمل لمستقبل البشرية.