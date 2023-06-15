السعودية تحقق آمال الشعب اليمني بتيسير الوصول لأداء الحج

تسعى قيادة السعودية دومًا إلى التيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج عامة وخاصة من الجمهورية اليمنية، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الحج والعمرة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (ذهابًا وإيابًا)، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

دعم الشعب اليمني

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار.

كما تأتي مبادرة السعودية بالتزامن مع بداية موسم الحج، وتلبيةً لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة، وامتداداً لإعلان الحكومة اليمنية فتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات الجوية عبره، ضمن مبادرة المبعوث الأممي لليمن لتمديد الهدنة، وحرصًا على تيسير أداء فريضة الحج للمواطنين اليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وعلى إثره، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تدشين أولى رحلات نقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة السبت المقبل.

وأوضح الإرياني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

تخفيف المعاناة

وأكد أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع وما تقوم به مليشيا الحوثي من إجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم يبذل الدكتور العليمي جهودًا حثيثة على مختلف الأصعدة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين سواء القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

وبهذا تعكس مبادرة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء الحج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية مع اليمن، حرص السعودية على تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء فريضة الحج.

تحقيق الأمن

وبذلك فإن سعي قيادة السعودية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار وتقديم الأولويات الاقتصادية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل.