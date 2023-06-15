Icon

مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى Icon عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي Icon تواجد الرئيس الفلسطيني في الصين إحراج جديد لإدارة بايدن Icon ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض Icon الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية Icon ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح Icon جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا Icon مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon السعودية تحقق آمال الشعب اليمني بتيسير الوصول لأداء الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
امتدادًا لدعمه ورفع معاناته

السعودية تحقق آمال الشعب اليمني بتيسير الوصول لأداء الحج

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
السعودية تحقق آمال الشعب اليمني بتيسير الوصول لأداء الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى قيادة السعودية دومًا إلى التيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج عامة وخاصة من الجمهورية اليمنية، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الحج والعمرة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (ذهابًا وإيابًا)، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

دعم الشعب اليمني

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال الحج

ارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال الحج

حج 1444 الأخير في موسم الصيف

حج 1444 الأخير في موسم الصيف

كما تأتي مبادرة السعودية بالتزامن مع بداية موسم الحج، وتلبيةً لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة، وامتداداً لإعلان الحكومة اليمنية فتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات الجوية عبره، ضمن مبادرة المبعوث الأممي لليمن لتمديد الهدنة، وحرصًا على تيسير أداء فريضة الحج للمواطنين اليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وعلى إثره، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تدشين أولى رحلات نقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة السبت المقبل.

وأوضح الإرياني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

تخفيف المعاناة

وأكد أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع وما تقوم به مليشيا الحوثي من إجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم يبذل الدكتور العليمي جهودًا حثيثة على مختلف الأصعدة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين سواء القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

وبهذا تعكس مبادرة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء الحج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية مع اليمن، حرص السعودية على تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء فريضة الحج.

تحقيق الأمن

وبذلك فإن سعي قيادة السعودية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار وتقديم الأولويات الاقتصادية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم