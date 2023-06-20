الجماهير: سعيد العويران اللاعب السعودي الأفضل بالمونديال السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين والعدوان على جنين 4 جلسات بندوة الحج الكبرى تناقش توحيد الجهود لخدمة الحجاج ارتفاع الحجوزات المحلية والدولية في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض مداهمة مقر أولمبياد باريس 2024 بسبب قضايا فساد البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة 16 من طالباتها المتميزات لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا شروط تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.