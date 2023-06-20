السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين والعدوان على جنين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.