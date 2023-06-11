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انطلاقًا من رؤية 2030 لتحقيق مصالح المملكة وشركائها

السعودية تعلن إطلاق طريق حرير عصري بين الصين والعرب

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
السعودية تعلن إطلاق طريق حرير عصري بين الصين والعرب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، العمل على إطلاق حرير عصري جديد بين الصين والعرب، يكون محركه رؤية السعودية للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالح المملكة ومصالح شركائها في كل أنحاء العالم.

وأوضح الفالح في كلمته خلال افتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي يعقد تحت شعار التعاون لتحقيق الازدهار، أن السعودية بيت العرب الكبير وموقع التقاء العالم.

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التزام سعودي

كما أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في تطور علاقتهما، بصفتها شريكًا رئيسيًا للصين بالإضافة إلى تشكيلها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموًا في العالم العام الماضي.

وأوضح الفالح أن الصين أسهمت في توفير الكثير من المنتجات بأسعار منافسة، حيث باتت منتجاتها متوفرة في السعودية والعديد من الدول العربية.

وأضاف الفالح أن ما تحتاج إلية السعودية في المرحلة التنموية الكبرى استثمارات صينية ذات قيمة عالية، من جهة التصنيع والخدمات اللوجيستية وربط المنطقة بمحيطها في أفريقيا وأوروبا وآسيا الذي تقوده الصين اليوم.

 

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