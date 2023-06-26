السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخطة التشغيلية تسير وفق ما خُطط لها، وأحمال يوم التروية 315 ميجا وات، ولم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية.

وبحسب ما ذكرت الشركة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت أحمال المشاعر المقدسة في يوم التروية كما يلي:

مكة المكرمة: 4154 ميجا وات.

مشعر مزدلفة: 31 ميجا وات.

مشعر منى: 315 ميجا وات.

مشعر عرفات: 352 ميجا وات.

يوم التروية

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد– صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

الاستعداد لوقوف عرفة

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.