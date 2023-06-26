السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية

الماء ويوم التروية علاقة تاريخية توجتها شبكات التحلية بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات أجواء روحانية من مشعر منى مع توافد الحجاج لقضاء يوم التروية كفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخطة التشغيلية تسير وفق ما خُطط لها، وأحمال يوم التروية 315 ميجا وات، ولم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية.
وبحسب ما ذكرت الشركة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت أحمال المشاعر المقدسة في يوم التروية كما يلي:
وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد– صلى الله عليه وسلم-، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.
وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.