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طالبا الأطراف للالتزام بإعلان جدة وحماية المدنيين

السعودية وأمريكا يؤكدان حرصهما على استمرار محادثات السودان

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
السعودية وأمريكا يؤكدان حرصهما على استمرار محادثات السودان
المواطن - واس

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صدر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية البيان التالي:

تفاصيل البيان

ما زال وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريعة موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 / يونيو الجاري).

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والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حريصتين على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

إن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

نود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان.
كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

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