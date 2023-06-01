السفير الأمريكي يشكر السعودية على جهودها مع حجاج الولايات المتحدة

وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية مايكل راتني، اليوم الخميس، الشكر للحكومة السعودية على جهودها لتسهيل أداء مناسك الحج للقادمين من أمريكا.

جهود السعودية

ونقل الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على حسابها بموقع “تويتر”، عن السفير الأمريكي قوله: “تشرفت بلقاء وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة وأعربت له عن شكرنا وتقديرنا للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة السعودية ووزارة الحج والعمرة لتسهيل أداء مناسك الحج لآلاف المسلمين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية”.

مبادرة جسور

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الحج والعمرة “مبادرة جسور”، برعاية وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، وحضور 22 سفارة أوروبية.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها، إن مبادرة جسور تأتي لتعزيز العلاقات وتيسير سبل التواصل بين وزارة الحج والعمرة والدول حول العالم.

وكشفت عن 3 أهداف لمبادرة جسور وهي التعريف بمنصة نسك حج، توضيح التسهيلات المقدمة من السعودية، وبيان البعد الإثرائي في الرحلة الإيمانية.