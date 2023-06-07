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أشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون

السويلم يطلع على إنجازات ترميم ومسيرتها التنموية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
السويلم يطلع على إنجازات ترميم ومسيرتها التنموية
المواطن - فريق التحرير

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زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد السويلم، جمعية ترميم واطلع على أنشطتها والخدمات التي تقدمها لمستفيديها والإنجازات التي حققتها.

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تعريف ترميم

كان في استقبال السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي وعضو مجلس الإدارة د. صلاح السميح؛ قدم الخالدي خلال اللقاء تعريفًا عن ترميم كأول جمعية متخصصة في الترميم على مستوى المملكة، مستعرضًا مسيرتها التنموية في إعادة ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة.

وأضاف الخالدي: أن ترميم دشنت خطتها الإستراتيجية للأعوام الثلاثة 2023– 2024- 2025، والتي من أهمها استنساخ تجربتها، وتأسيس عدد من الجمعيات المتخصصة على مستوى مناطق المملكة وتقديم الاستشارات لهذه الجمعيات الناشئة وتمكينها.

رحلة التنمية

كما قدم الأمين العام لترميم علي الأسمري عرضًا عن رحلة الخدمة ومساهمة شركاء الجمعية والداعمين إلى جانب الجهود التي يقوم بها المتطوعون والمتطوعات مع الجمعية، كما زار السويلم مركز سمايا للتطوع الإسكاني، واطلع على منجزات مبادرات المركز والدور الذي يمثله في تأهيل وتدريب المتطوعين وتمكينهم من المساهمة في تنفيذ مشاريع الترميم.

وقدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي شكره لمسؤولي الجمعية على الدور الذي يبذلونه والتطورات المتلاحقة في أنشطتها، معربًا عن سعادته بما لمسه من حرص وجودة في الخدمات التي تقدمها لمستفيديها.

جهود ملموسة

كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون بالجمعية، وبما يحققه تطوعهم من أثر ملموس ساهم في تحقيق إنجازات واضحة للجمعية انعكست على مستفيديها.

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