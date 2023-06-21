الشباب يسعى لضم كويلار

دخلت إدارة نادي الشباب، في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشباب يفاوض كويلار

ويرتبط النجم الكولومبي بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى نهاية موسم 2023\ 2024، وتبحث الإدارة عن العرض الأفضل، من أجل بيع الموسم المتبقي له.

وقال الصحافي سعد السبيعي، عبر حسابه على “تويتر”: “اقترب نادي الشباب من الاتفاق مع كويلار لاعب وسط الهلال، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن أصبح الكولومبي خارج خيارات الأزرق”.

وفي السياق ذاته، أكد موقع GOAL العالمي، أن كويلار يملك عدة عروض برازيلية، بجانب عرض الشباب الذي يُعد الأقوى بالنسبة له سواء من الناحية المادية أو النفسية، حيث إنه يُفضل البقاء في دوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن نادي الشباب تقدم بعرض رسمي لكويلار لمدة موسمين، وتم عقد اجتماع بينه وبين مسؤولي الليوث بالأمس، وأبدى ترحيبه بالعرض؛ ويتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد، قبل توقيع العقود رسميًا خلال الأيام المقبلة.

مسيرة مميزة مع الهلال

وكان النجم الكولومبي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2019، وخاض معه 125 مباراة في جميع البطولات، وتوج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى فضية كأس العالم للأندية 2022.