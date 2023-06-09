الشرطة الإسبانية تحل لغز قضية بعد 9 سنوات من وقوعها

حلت الشرطة الإسبانية لغز قضية بعد 9 سنوات من وقوعها عام 2014 عندما اختفت “سيبورا غاغاني” وهي فتاة من أصول إيطالية عمرها 22، اختفت من شقتها وظلوا يبحثون عنها حتى فقدوا الأمل وأغلقوا ملف القضية.

اكتشاف الجريمة

وفي وقت لاحق، لاحظ أحد المحققين مؤخراً علاقة بين شخص إسباني اسمه “روميو” تم اعتقاله حديثاً مع تلك الحادثة وبعد الاستجواب ومحاصرته بالأدلة اعترف بأنه صديقها السابق وقام بقتلها في شقتها بسبب خصام بينهما ثم أذابها بالأسيد ووضعها في صندوق.

وبحسب الجاني: قام بعد ذلك بكسر الجدار ووضع الصندوق خلفه حيث ذابت الفتاة ولم يبق منها أثر وأخيراً أنهى جريمته بإعادة بناء الجدار وطلائه بنفس اللون السابق وأخفى معالم الجريمة بالكامل ثم عاش بعد ذلك 9 سنوات كأن شيئاً لم يكن.

وفي النهاية، أتى أفراد الشرطة مع المحققين قبل عدة أيام وكسروا الجدار ووجدوا مسحوقًا عبارة عن بودرة هو ما تبقى من الفتاة وأحيل المجرم للعدالة.