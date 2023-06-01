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اعتُقل في قضية فساد

الشرطة الباكستانية تعتقل مسؤولًا بارزًا بحزب عمران خان

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
الشرطة الباكستانية تعتقل مسؤولًا بارزًا بحزب عمران خان
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، القبض على مسؤول بارز في حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، بينما تلاحق السلطات أنصاره وحلفاءه.

تفاصيل الاعتقال

وفي التفاصيل، أوقف برويز إلهي، وهو رئيس حزب حركة الإنصاف في باكستان، في مداهمة بمدينة لاهور شرقي باكستان، وسرعان ما أدان حزب خان اعتقال إلهي.

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وذكر أمير مير، وزير الإعلام في البنجاب، أن إلهي اعتُقل في قضية فساد.

تأتي أحدث التطورات بعد يوم من إصدار وزراء سابقين بمجلس الوزراء البريطاني ورجال قانون بارزين وصحفيين مشاهير ومنظمات حقوقية قانونية مناشدة بالإفراج عن مراد أكبر، شقيق المحامي شاهزاد أكبر، وهو محامٍ حقوقي على صلة بخان.

كان خان، قد اعتقل الشهر الماضي، ما أثار احتجاجات عنيفة. ومنذ ذلك الوقت، ألقت الشرطة القبض على آلاف من أنصار خان؛ لتورطهم في الاضطرابات الدامية، لكنها أفرجت عن العديد منهم.

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