الصحة: خدمات التعافي من الإدمان تتم بخصوصية عالية

أكدت وزارة الصحة أنها تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية للتعافي من إدمان المخدرات بخصوصية عالية.

وقالت الصحة في إنفوجراف صادر عنها “معك لصحتك.. خدمات وزارة الصحة عن بعد للإقلاع عن الإدمان بخصوصية عالية”.

وأضافت أن الخطوات الأولى للإقلاع عن الإدمان عبر الاستشارات الفورية في تطبيق صحتي أو عبر الرقم 937 على مدار الساعة.

طريقة العلاج

وكان الدكتور سامي الحمود المستشار في مكافحة إدمان المخدرات، كشف في وقت سابق طريقة العلاج والتعافي من الإدمان، موضحًا أن المرحلة الأولى من التوقف عن التعاطي يحتاج فيها المريض إلى أسبوعين أو ثلاثة لضمان السلامة من الأعراض الانسحابية وتجاوزها.

وأضاف الحمود خلال تصريحات له بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن توقف مريض الإدمان عن تعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه يؤدي إلى التأثير على الجسم، لذا فهو يحتاج إلى علاج وتنويم من المراكز والمجمعات المتخصصة مثل “إرادة”.

ولفت إلى أن العلاج الأهم والذي تغفل عنه الأسر ومرضى الإدمان هو العلاج التأهيلي الذي يضمن للمتعافي حياة جديدة بعيدًا عن أي انتكاسة شديدة، حيث يتم عبر برنامج تأهيلي لإكساب الشخص مهارات التعافي والوقاية من الانتكاسة والإرشاد النفسي والعلاج المعرفي والسلوكي والتعامل مع الواقع بشكل طبيعي.