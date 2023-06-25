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الصلاة على العنود بنت سعود بن ثنيان

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
الصلاة على العنود بنت سعود بن ثنيان
المواطن - واس

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سمو الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان – رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.

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