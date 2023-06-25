الصلاة على العنود بنت سعود بن ثنيان

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سمو الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان – رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.