الصلاة على طلال بن فهد ووالدة خالد بن فهد بن فيصل

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود ووالدة صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود -رحمهما الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مسشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.
وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مسشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل بن فرحان وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل آل فرحان محافظ المجمعة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.