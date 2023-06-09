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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي

الطائي يسعى لضم برناردو سيلفا

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الطائي يسعى لضم برناردو سيلفا
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي الطائي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بنجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا.

الطائي يفاوض برناردو سيلفا

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، أن نادي الطائي دخل في مفاوضات مع برناردو سيلفا، من أجل الحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي.

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وأشار أكرم كونور في تغريدة أخرى عبر “تويتر”، إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب هو الآخر في التعاقد مع برناردو سيلفا وزميله في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان.

برناردو سيلفا وجوندوجان
سيلفا وحوندوجان – المصدر @Ekremkonur

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أن إدارة نادي الطائي في مفاوضات متقدمة مع برناردو سيلفا، حيث تقدمت بعرض رسمي إليه لمدة 3 سنوات.

وشارك سيلفا في 31 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بجانب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

برناردو سيلفا
سيلفا مع فريق مانشستر سيتي – المصدر @Ekremkonur

الطائي بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي قد نجح في إنهاء منافسات بطولة دوري روشن السعودي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 16 مرة، وسجل 41 هدفًا، واستقبل 49 هدفًا.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

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