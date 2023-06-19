الطلاب يواصلون أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث

خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة عبر تطبيق توكلنا ارتفاع أسعار الأضاحي في السعودية لعام 2023 ريال مدريد يضم بديل كريم بنزيما رسميًا زلاتكو عن اعتزال مودريتش: أتمنى استمراره السعودية تشارك بالاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار وفد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين بالهند يطلع على التجربة السعودية وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج
واصل الطلاب والطالبات، اليوم الاثنين، أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث لليوم الثاني، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية.
ونشرت عدد من الإدارات التعليمية صورًا من مواصلة الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث، في أجواء تربوية هادئة، مع التزام الطلاب بالتعليمات المنصوص عليها.
يأتي ذلك وسط جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات.
وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له؛ مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيدًا لإعلان النتائج الخميس المقبل.