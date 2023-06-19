الطلاب يواصلون أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث

واصل الطلاب والطالبات، اليوم الاثنين، أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث لليوم الثاني، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث

ونشرت عدد من الإدارات التعليمية صورًا من مواصلة الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث، في أجواء تربوية هادئة، مع التزام الطلاب بالتعليمات المنصوص عليها.

يأتي ذلك وسط جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات.

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له؛ مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيدًا لإعلان النتائج الخميس المقبل.