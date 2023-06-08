الطلاق تجربة معقدة ومتعددة الأوجه تؤثر بشكل كبير على النفس

قال الكاتب والإعلامي محمد الحمزة إن الطلاق هو حدث حياتي رئيسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الرفاه النفسي لأولئك الذين يعانون منه، ويمكن أن تكون الآثار النفسية للطلاق واسعة النطاق ومعقدة، وتشمل مشاعر الحزن والغضب والشعور بالذنب والقلق والاكتئاب، وهناك عدد من العوامل النفسية الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تجربة الطلاق، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الاستراتيجيات للتعامل مع التحديات التي يمكن أن يواجهها الأزواج.

تفكك التواصل

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “ثقافة الطلاق”، أن أحد العوامل النفسية الرئيسية التي يمكن أن تساهم في الطلاق هو تفكك التواصل؛ فعندما لا يتمكن الأزواج من التواصل بشكل فعال مع بعضهما البعض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفكك العلاقة بينهما ويجعل من الصعب حل الصراعات، مع مرور الوقت يمكن أن ينهار الاتصال العاطفي بين الشركاء ويؤدي إلى شعور بالانعزال وعدم الرضا.

في بعض الحالات يمكن للأزواج أن يلجؤوا إلى مساعدة مستشار أو معالج للعمل على مهارات التواصل وتحسين علاقتهم، ولكن في حالات أخرى، قد يكون التلف كبيرًا جدًا ليتم إصلاحه.

صراع وعوامل نفسية

وتابع الكاتب “عامل آخر مهم من العوامل النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى الطلاق هو الصراع؛ عندما لا يتمكن الأزواج من حل الصراعات بطريقة صحية وبناءة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التوتر والانزعاج المستمر، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم العلاقة ويجعل من الصعب على الشركاء الشعور بالارتباط والدعم. وفي بعض الحالات يمكن للأزواج الاستفادة من تدريب حل النزاعات أو العلاج لتعلم مهارات جديدة لإدارة الخلافات والاختلافات”.

الانعزال وعدم الرضا

وواصل الكاتب بقوله “بالإضافة إلى تفكك التواصل والصراع؛ يمكن أن تؤدي عوامل نفسية أخرى إلى الطلاق، بما في ذلك الخيانة، والضغوط المالية، والتغييرات في الأهداف أو الأولويات الحياتية. يمكن أن تفتك الخيانة بالثقة وتدمر الحميمية بين الشركاء، في حين يمكن أن تسبب الضغوط المالية التوتر والإجهاد على العلاقة. يمكن أيضًا أن تؤدي التغييرات في الأهداف أو الأولويات الحياتية إلى شعور بالانعزال وعدم الرضا، خاصة إذا كان الشركاء غير قادرين على دعم بعضهم البعض في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الفردية”.

هناك بعض الاستراتيجيات للتعامل مع تحديات الطلاق؛ أولها خطوة مهمة هي البحث عن الدعم من الأصدقاء والعائلة أو مستشار. يمكن للحديث مع الآخرين عن مشاعرك وتجاربك أن يساعدك على معالجة عواطفك والشعور بأنك أقل عزلة. كما يمكن أن يكون من المفيد التركيز على النشاطات الذاتية مثل ممارسة الرياضة أو التأمل أو الهوايات التي تجلب لك الفرح والإشباع.

تجربة صعبة ومؤلمة

استراتيجية أخرى مهمة هي ممارسة الرحمة الذاتية؛ يمكن أن يكون الطلاق تجربة صعبة ومؤلمة، ومن المهم أن تكون لطيفًا ولطيفًا مع نفسك أثناء تصديك لهذا الوقت الصعب؛ فتجنب اللوم على نفسك والحديث السلبي عن نفسك، وبدلاً من ذلك تركز على معاملة نفسك بنفس اللطف والتفهم الذي تقدمه لصديقك المقرب.

وأوضح الكاتب بقوله “على الرغم من أن الطلاق يعتبر حدثًا مؤلمًا وصعبًا، إلا أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى وجود بعض الفوائد للأفراد الذين يخوضون عملية الطلاق، ومن بينها دراسة نشرت في مجلة (الصحة النفسية) عام 2013، وجدت أن الأشخاص الذين يخوضون عملية الطلاق يمكن أن يحسنوا من مستوياتهم العاطفية والاجتماعية، حيث يشعرون بالتحرر من علاقة سيئة ويمكنهم بناء علاقات أفضل في المستقبل”.

تجربة معقدة

وختم الكاتب بقوله “الطلاق هو تجربة معقدة ومتعددة الأوجه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النفس، ومن خلال فهم بعض العوامل النفسية الرئيسية التي تساهم في الطلاق وممارسة استراتيجيات مؤثرة للتعامل مع هذه التحديات، يمكن التصدي لهذا الوقت الصعب بمزيد من المرونة والرفاهية النفسية، ويجب الحرص على الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لتجاوز هذه التحديات بنجاح”.