العثور على جثتي متسلقين فرنسيين بجبال الألب الإيطالية

كشفت تقارير إعلامية أنه تم العثور، مساء أمس، على جثتي متسلقين فرنسيين، هما مرشد جبلي وامرأة كانت تستعين بخدماته في جبال الألب الإيطالية، على ما أفادت خدمات الإنقاذ الجبلي الفرنسية، اليوم.

جبال الألب

وأردفت فصيلة الدرك الجبلية في بريانسون بمنطقة أوتزالب جنوب شرقي فرنسا، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة لو دوفان ليبيريه، أنه عُثر على جثتي متسلقي الجبال في ممر بين نقطتي كول دو كولونيل وقمة غاستالدي، بجبال الألب

ووفقًا للصحيفة، كان الاثنان يعبران جزءاً من سباق لتسلق الجبال يُعرف باسم بيرو ويستمر أياماً عدة، بدءاً من نقطة كول دو لا ترافيرسيت، وصولاً إلى جبل فيزو الإيطالي الذي يبلغ ارتفاعه 3841 متراً، قرب وادي كيراس الفرنسي.