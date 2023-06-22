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عثروا على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي للمركبة

العثور على حطام الغواصة تيتان قرب تيتانيك

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
العثور على حطام الغواصة تيتان قرب تيتانيك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن خفر السواحل الأمريكي، الخميس، اكتشاف موقع حطام قرب سفينة تيتانيك، في الوقت الذي يحبس العالم فيه أنفاسه بانتظار أي جديد عن الغواصة “تيتان” التي اختفت من على الرادار منذ الأحد الماضي، وفقًا للعربية نت.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

الغواصة المفقودة تيتان

وأعلنت شركة بلاجيك للخدمات البحرية، اكتشاف حطام قرب السفينة الغارقة منذ أكثر من قرن.

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كما عزّت في بيان لها أهالي من كانوا داخل الغواصة.

من جانبه، أكد صديق أحد الأفراد داخل الغواصة، العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي للمركبة، والمكتوب عليه اسمها، وذلك قرب آخر موقع معروف لـ”تيتان”، وفقًا لشبكة CNN.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان خفر السواحل الأمريكي أن مسيّرة مائية وصلت قاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة.

غواصة تايتان
غواصة تايتان

بجوار حطام تيتانيك

تأتي هذه التطورات بينما تضافرت جهود البحث التي تقوم بها، من البحر والجو، فرق من جنسيات متعددة اليوم الخميس فوق المنطقة التي يرقد فيها منذ مائة عام حطام تيتانيك، على أمل العثور على تلك الغواصة التي لا يتعدى حجمها سيارة فان صغيرة، والتي تديرها شركة “أوشينجيت إكسبيديشنز” في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أن الغواصة تحركت ومعها ما يكفي من الهواء لمدة 96 ساعة، ما يعني أن خزانات الأوكسجين نفدت على الأرجح في وقت ما من صباح اليوم بعد مرور 120 ساعة على الغياب.

اختفت منذ أيام

وكانت الغواصة اختفت، الأحد الماضي، بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة “تيتانيك” التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها وهي تحمل على متنها 5 ركاب.

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