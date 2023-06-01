Icon

الشورى يناقش تقارير الأداء للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon 3 متوفين دماغيًّا ينهون معاناة 6 مواطنين من القصور العضوي Icon إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم Icon رونالدو: حفل تقديمي في النصر كان مذهلًا Icon نيويورك معرضة للغرق لثقل مبانيها Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل Icon القتل قصاصًا لنيبالي أزهق روح مواطن طعنًا في الجوف Icon روسيا: علاقاتنا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة Icon العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن Icon النصر يستعد للموسم الجديد في اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
موجهًا الشكر لوزارة الرياضة

العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هنأ رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق، نادي الاتحاد ومجلس إدارته ومنسوبيه وجماهيره بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري روشن السعودي لموسم 2022\ 2023.

بيان العفالق

ووجه العفالق شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، معربًا عن امتنانه لفريق عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجميع شركاء دوري روشن على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، من أجل إنجاح المسابقة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بشرورة

إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بشرورة

محمية الملك سلمان تطرد الإبل السائبة من حرة الحرة

محمية الملك سلمان تطرد الإبل السائبة من حرة الحرة

نادي الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

وأشاد العفالق بتعاون جميع الأندية ومنسوبيها طوال الموسم الرياضي، وأعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات الأمنية والصحية والمساهمة الكبيرة منها في إخراج مسيرة الدوري على أكمل وجه والعمل الكبير منها للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وتمنى رئيس الرابطة التوفيق لجميع الأندية في المنافسات المقبلة، مبديًا إعجابه بالجهود الكبيرة الذي بذلتها الأندية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون طوال الموسم، ممتدحًا دور الجماهير في أداء أدوارها التنافسية بانضباط عال.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

الاتحاد بطلًا لدوري روشن

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار مع مدربه البرتغالي نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتوج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة