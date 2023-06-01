العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن

هنأ رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق، نادي الاتحاد ومجلس إدارته ومنسوبيه وجماهيره بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري روشن السعودي لموسم 2022\ 2023.

بيان العفالق

ووجه العفالق شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، معربًا عن امتنانه لفريق عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين وجميع شركاء دوري روشن على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، من أجل إنجاح المسابقة.

وأشاد العفالق بتعاون جميع الأندية ومنسوبيها طوال الموسم الرياضي، وأعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات الأمنية والصحية والمساهمة الكبيرة منها في إخراج مسيرة الدوري على أكمل وجه والعمل الكبير منها للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وتمنى رئيس الرابطة التوفيق لجميع الأندية في المنافسات المقبلة، مبديًا إعجابه بالجهود الكبيرة الذي بذلتها الأندية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون طوال الموسم، ممتدحًا دور الجماهير في أداء أدوارها التنافسية بانضباط عال.

الاتحاد بطلًا لدوري روشن

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار مع مدربه البرتغالي نونو سانتو خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتوج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.