العلاج التأهيلي أهم مرحلة في التعافي من الإدمان

كشف الدكتور سامي الحمود المستشار في مكافحة إدمان المخدرات، طريقة العلاج والتعافي من الإدمان، موضحًا أن المرحلة الأولى من التوقف عن التعاطي يحتاج فيها المريض إلى أسبوعين أو ثلاثة لضمان السلامة من الأعراض الانسحابية وتجاوزها.

علاج وتنويم

وأضاف الحمود خلال تصريحات له بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن توقف مريض الإدمان عن تعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه يؤدي إلى التأثير على الجسم، لذا فهو يحتاج إلى علاج وتنويم من المراكز والمجمعات المتخصصة مثل “إرادة”.

وأشار إلى أن الدولة وفرت الإمكانات الصحية والمجمعات المختصة بعلاج الإدمان، والتي تقدم الرعاية الصحية الأولية لمريض المخدرات أو سحب السموم أو تجاوز الأعراض الانسحابية.

العلاج الأهم

وتابع أن العلاج الأهم والذي تغفل عنه الأسر ومرضى الإدمان هو العلاج التأهيلي الذي يضمن للمتعافي حياة جديدة بعيدًا عن أي انتكاسة شديدة، حيث يتم عبر برنامج تأهيلي لإكساب الشخص مهارات التعافي والوقاية من الانتكاسة والإرشاد النفسي والعلاج المعرفي والسلوكي والتعامل مع الواقع بشكل طبيعي.