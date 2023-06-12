Icon

العلاج التأهيلي أهم مرحلة في التعافي من الإدمان Icon أرقام مميزة لـ علي معلول في أبطال إفريقيا 2023 Icon سبايدر مان بريطاني يتسلق 73 طابقًا دون معدات Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء بلغاريا Icon هوية طيران الرياض تمزج بين ثقافة السعودية العريقة ورؤيتها المستقبلية Icon إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر Icon وكيل ديبالا يكشف حقيقة تلقيه عروضًا سعودية Icon طيران ناس تعتزم شراء صفقة طائرات إيرباص جديدة Icon قطار الحرمين يرفع رحلاته اليومية لـ126 رحلة Icon الناتو يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التوقف عن التعاطي يحتاج لـ3 أسابيع

العلاج التأهيلي أهم مرحلة في التعافي من الإدمان

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
العلاج التأهيلي أهم مرحلة في التعافي من الإدمان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور سامي الحمود المستشار في مكافحة إدمان المخدرات، طريقة العلاج والتعافي من الإدمان، موضحًا أن المرحلة الأولى من التوقف عن التعاطي يحتاج فيها المريض إلى أسبوعين أو ثلاثة لضمان السلامة من الأعراض الانسحابية وتجاوزها.

علاج وتنويم

وأضاف الحمود خلال تصريحات له بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن توقف مريض الإدمان عن تعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه يؤدي إلى التأثير على الجسم، لذا فهو يحتاج إلى علاج وتنويم من المراكز والمجمعات المتخصصة مثل “إرادة”.

قد يهمّك أيضاً
أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد

أحمد حجازي يُربك استعدادات الاتحاد

قصة شاب إندونيسي يحج بيت الله الحرام ليدعو لوالده المتوفى

قصة شاب إندونيسي يحج بيت الله الحرام ليدعو لوالده المتوفى

وأشار إلى أن الدولة وفرت الإمكانات الصحية والمجمعات المختصة بعلاج الإدمان، والتي تقدم الرعاية الصحية الأولية لمريض المخدرات أو سحب السموم أو تجاوز الأعراض الانسحابية.

العلاج الأهم

وتابع أن العلاج الأهم والذي تغفل عنه الأسر ومرضى الإدمان هو العلاج التأهيلي الذي يضمن للمتعافي حياة جديدة بعيدًا عن أي انتكاسة شديدة، حيث يتم عبر برنامج تأهيلي لإكساب الشخص مهارات التعافي والوقاية من الانتكاسة والإرشاد النفسي والعلاج المعرفي والسلوكي والتعامل مع الواقع بشكل طبيعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا