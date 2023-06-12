العلاج التأهيلي أهم مرحلة في التعافي من الإدمان أرقام مميزة لـ علي معلول في أبطال إفريقيا 2023 سبايدر مان بريطاني يتسلق 73 طابقًا دون معدات الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء بلغاريا هوية طيران الرياض تمزج بين ثقافة السعودية العريقة ورؤيتها المستقبلية إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر وكيل ديبالا يكشف حقيقة تلقيه عروضًا سعودية طيران ناس تعتزم شراء صفقة طائرات إيرباص جديدة قطار الحرمين يرفع رحلاته اليومية لـ126 رحلة الناتو يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه
كشف الدكتور سامي الحمود المستشار في مكافحة إدمان المخدرات، طريقة العلاج والتعافي من الإدمان، موضحًا أن المرحلة الأولى من التوقف عن التعاطي يحتاج فيها المريض إلى أسبوعين أو ثلاثة لضمان السلامة من الأعراض الانسحابية وتجاوزها.
وأضاف الحمود خلال تصريحات له بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن توقف مريض الإدمان عن تعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه يؤدي إلى التأثير على الجسم، لذا فهو يحتاج إلى علاج وتنويم من المراكز والمجمعات المتخصصة مثل “إرادة”.
وأشار إلى أن الدولة وفرت الإمكانات الصحية والمجمعات المختصة بعلاج الإدمان، والتي تقدم الرعاية الصحية الأولية لمريض المخدرات أو سحب السموم أو تجاوز الأعراض الانسحابية.
وتابع أن العلاج الأهم والذي تغفل عنه الأسر ومرضى الإدمان هو العلاج التأهيلي الذي يضمن للمتعافي حياة جديدة بعيدًا عن أي انتكاسة شديدة، حيث يتم عبر برنامج تأهيلي لإكساب الشخص مهارات التعافي والوقاية من الانتكاسة والإرشاد النفسي والعلاج المعرفي والسلوكي والتعامل مع الواقع بشكل طبيعي.
فيديو | خطوات ومراحل التعافي الإدمان..
المستشار في مكافحة إدمان المخدرات د.سامي الحمود يوضح طرق العلاج #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cZeU7HLNGF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2023