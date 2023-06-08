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النظام يلزمها بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر

الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية
المواطن - واس

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فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على (24) منشأة صيدلية لمخالفتها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بسبب عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

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رصد ومتابعة

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أبريل (8) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(12) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، و (4) منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

مخزون دائم

وأشارت “الهيئة” إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.

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