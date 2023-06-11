Icon

حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم Icon دار المعدات تعلن زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال Icon زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا Icon مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي Icon تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع Icon تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري Icon ضبط مروجين بالرياض وإحباط تهريب الحشيش بالقحمة Icon عبدالإله ال دغش ملازماً Icon حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو Icon جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن التبادل التجاري مع بكين يخلق فرصًا واعدة للاستثمار

الفالح: التعاون مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
الفالح: التعاون مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن التعاون الاقتصادي مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت “العربية”.

وأوضح الفالح خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني أن الوقت قد حان لتصبح الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي

سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي

الناتو يتحدى روسيا ويشعل بحر البلطيق بالتدريبات 

الناتو يتحدى روسيا ويشعل بحر البلطيق بالتدريبات 

ولفت الفالح إلى أن نمو التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا أن السعودية ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف الفالح أن رؤية السعودية 2030 تمثل نموذجا لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية لديها عدة مستهدفات بعضها قد يقارب النمو الصناعي والخدمات اللوجيستية للصين، بالإضافة سعي السعودية لتكون رابطًا بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال النقل البحري والبري والربط السككي بالإضافة للربط اللوجيستي في مجال الطاقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة