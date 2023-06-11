الفالح: التعاون مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن التعاون الاقتصادي مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت “العربية”.
وأوضح الفالح خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني أن الوقت قد حان لتصبح الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة.
ولفت الفالح إلى أن نمو التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا أن السعودية ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف الفالح أن رؤية السعودية 2030 تمثل نموذجا لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية لديها عدة مستهدفات بعضها قد يقارب النمو الصناعي والخدمات اللوجيستية للصين، بالإضافة سعي السعودية لتكون رابطًا بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال النقل البحري والبري والربط السككي بالإضافة للربط اللوجيستي في مجال الطاقة.