الفريق البسامي يتفقد القوات الأمنية المشاركة في الحج

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تفقّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قوات أمن الحج الأمنية والجهات العسكرية المساندة المشاركة في حج هذا العام 1444 هـ في المشاعر المقدسة .
ووقف معالي الفريق البسامي، ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.