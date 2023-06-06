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الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج
المواطن - واس

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رأَس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم، اجتماع قيادة قوات أمن الحج.

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استعدادات الحج

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، وبحث الاجتماع استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.

وأكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، وما توفره الدولة -أعزها الله- من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

تنظيمات تقنية

واستعرض الفريق البسامي خلال الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة وسبل تنفيذها، وأهمية إدخال الأنظمة التقنية المستحدثة هذا العام في جميع الخدمات التي تقدمها قوات أمن الحج، لا سيما ما يتعلق منها بالتحقق من حصول ضيوف الرحمن على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين، والتعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات.

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