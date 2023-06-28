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شرف الله هذه البلاد واختصها بخدمة ضيوف الرحمن

الفريق البسامي يلقي كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
الفريق البسامي يلقي كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج
المواطن - فريق التحرير

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ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.

جاءت كلمة الفريق البسامي خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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كلمة الفريق البسامي:

وقال الفريق البسامي: لقد شرف الله هذه البلاد واختصها بخدمة ضيوف الرحمن، وقد كان ديدن هذه البلاد ومنهجها الثابت الاعتزاز والفخر بخدمة بيت الله الحرام وإكرام ضيوفه، وأبناؤكم المشاركون في تنفيذ خطط أمن الحج يشعرون بالفخر والاعتزاز بأداء هذه المهمة.

وأكد أن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجاج إلى أرض المملكة حتى هذه اللحظة، كان امتثالًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، كما أن متابعة أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، أسهمت في رفع جودة أداة الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى منع أي محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن.

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