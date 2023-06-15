الفريق اليحيى يقف على سير العمل بجوازات منفذ حالة عمار

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وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في مدينة الحجاج بجوازات منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.