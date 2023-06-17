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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على مقيمين لترويجهما 9.5 كيلوجرام الشبو في جدة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
القبض على مقيمين لترويجهما 9.5 كيلوجرام الشبو في جدة
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما (9.5) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب المخدر

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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