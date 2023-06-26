القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف ويأتي لـ الحج.. ما قصة الرؤية التي رآها؟ مهندس سعودي يبتكر آلة لإدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي بالدموع والدعاء.. حاجة من تونس تعبر عن فرحتها بالقدوم لـ الحج مظلة الباركود.. تقنية توعية رقمية بأيدي الحجاج يوم التروية .. تعرف على مشعر منى ومكانته التاريخية والدينية تنبيه للحجاج من التعرض لضربات الشمس 4737 ميجاواط طاقة كهربائية تضيء سماء المشاعر المقدسة أول ظهور علني لـ وزير الدفاع الروسي منذ تمرد فاغنر قوات الدفاع المدني ترفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
“أخبر رجالك أن يرتدوا اللباس الأبيض”.. قصة رؤية رآها الحاج إبراهيم ريتشموند من جنوب إفريقيا، ليأتي بعدها بأشهر قليلة حاجاً إلى بيت الله الحرام.
وعن قصة هذه الرؤية قال الحاج إبراهيم “كنت قسيساً لمدة 15 عاماً، وكنت أمير الجماعة في الكنسية، ولديها 100 ألف تابع، حتى جاءني الحلم، كنت نائماً حتى حينها وسمعت هذا الصوت.”.
وأضاف “كنت نائماً في الكنيسة في غرفة صغيرة جدا، ثم سمعت هذا الصوت في المنام، يقول لي “أخبر رجالك أن يرتدوا اللباس الأبيض.. قلت المسلمين؟ .. ثم قلت هذا مجرد حلم.. جاءني الحلم مرة أخرى وأخرى.. وفي المرة الأخيرة كان الصوت أقوى .. يقول لي أخبر رجالك “.
وتابع الحاج إبراهيم، في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي في “تويتر”: “بعدها ثم ذهبت للكنيسة وقلت سأذهب وأخبرهم.. وذهبت إلى هناك وقلت لهم.. وقلت في نفسي هل تعلم أن الله جعلها سهلة.. جمعيهم قبلوا.. وعندما جاء الاجتماع الثاني كانوا جميعهم يرتدون اللباس الأبيض.. نعم جمعيهم قبلوا الإسلام”.
وواصل الحاج إبراهيم قائلا “قبل 3 أشهر نطقت بالشهادة في تلك الكنيسة، كانوا يدعمون ما أقول ويرددون ما أقول.. آلاف الأصوات كانوا يرددون الشهادة مع.. كنا جميعا سعداء، ولاحقا رأيت أخاً مسلماً قادماً إلينا، قلت له لطالما انتظرتك، كان عندي حلم بأنك ستأتي هنا”.
وعن رحلة قدومه للحج، قال: “عندما قالوا لي بأنك ذاهب إلى الحج.. قلت أنا؟ لا أستطيع الذهاب .. وعندما جاء اليوم قالوا ستذهب للحج.. والآن أنا هنا في الحج وأتبع خطوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. والملايين من قومي سيتبعون هذه الخطوات لرؤية النور”.
ما الرؤيا التي جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف؟ #بسلام_آمنين pic.twitter.com/c3zqZaGpyn
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 25, 2023