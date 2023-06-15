القمر يقترن بالثريا فجر الغد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود نجوم الثريا بالأفق الشرقي، وذلك بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صباح غد الجمعة.

وأوضحت فلكية جدة، في بيان صادر عنها، أن “عنقود الثريا” والذي يسمى أيضًا الشقيقات السبع، لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عند توجيه المنظار نحو القمر حيث سيظهر العنقود في مجال الروية أو من خلال أو التصوير الرقمي.

نجوم الدرب الأصفر

وأضافت أن “هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وبحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون عام مضت بالمقارنة مع 4 مليارات عام ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويًا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.