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القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر اليوم

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر اليوم
المواطن - واس

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يُرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الجمعة، اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود نجوم الثريا بالأفق الشرقي.

يمكن رؤيته بسهولة

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة، أن عنقود الثريا الذي يسمى أيضاً الشقيقات السبع، لن يكون مشاهداً بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء، ولكن يمكن رؤيته بسهولة عند توجيه المنظار نحو القمر، حيث سيظهر العنقود في مجال الروية أو من خلال أو التصوير الرقمي.

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عنقود نجمي

وأشار إلى أن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر، إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مفيداً أن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وأضاف أنه بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

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