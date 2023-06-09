القنصلية السعودية في سيدني تغلق أبوابها الاثنين القادم

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نوهت القنصلية السعودية في العاصمة الأسترالية سيدني بأنها ستتوقف عن العمل يوم الاثنين القادم، بمناسبة اجازة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.
ولفتت القنصلية إلى أنها ستستأنف العمل يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، موضحة أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: 0473999119، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين [email protected].