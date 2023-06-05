الكرملين: أوبك+ مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف الذي يضخ نحو 40% من الخام العالمي.

تخفيضات أوبك+

وأجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي، منها مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل.

وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023، وقالت أوبك+ في اجتماعها في فيينا الأحد إنها ستمدد هذه التخفيضات حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه اليوم بعد سبع ساعات من المحادثات.

وفضلا عن تمديد تخفيضات الإنتاج، اتفقت المجموعة أيضا على خفض إجمالي الإنتاج المستهدف اعتبارا من يناير 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أخرى، مقارنة بالأهداف الحالية، إلى 40.46 مليون برميل يوميا.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف: روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك+)، وتواصل صيغة أوبك+ عملها وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع، مضيفًا: والطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية.

وفي مقابلة الأحد مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماع أوبك+.

وأضاف أن إجمالي تخفيضات الإنتاج التي أعلنها التحالف منذ أكتوبر 2022 وصلت إلى 3.66 مليون برميل يوميا لضمان استقرار السوق العالمية للنفط، مضيفًا أن السوق متوازنة بشكل أو بآخر وأن الطلب آخذ في الارتفاع.