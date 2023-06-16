الكرواتي أنتي ميشا يقود العدالة

أعلن نادي العدالة، قبل قليل، عن التعاقد مع المدير الفني الكرواتي أنتي ميشا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

العدالة يتعاقد مع أنتي ميشا

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بمدربه الجديد الكرواتي أنتي ميشا، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وتولى أنتي ميشا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، في شهر يوليو الماضي، خلفًا للمدرب اليوناني مارينوس أوزونيدس، وذلك بعد هبوط عنابي سدير إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقدم الفيصلي أداء مميزًا، حيث قاده لتحقيق الفوز 10 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 3 لقاءات في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليحتل الصدارة في 10 جولات من أصل 17 لعبها الفريق تحت قيادة أنتي ميشا.

واتخذت إدارة نادي الفيصلي، قرارًا بإقالة ميشا، يوم 10 يناير الماضي، وذلك على الرغم من تصدر الفريق لجدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة الـ17، لتحملها الجماهير مسؤولية تراجع النتائج، وعدم العودة لدوري روشن.

العدالة يسعى للعودة

وتأمل إدارة نادي العدالة في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الموسم الجديد، والعودة سريعًا لدوري روشن، حيث هبط لدوري يلو بعد احتلال المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة من الفوز 7 مرات والتعادل مثلهم وخسر 16 لقاء.