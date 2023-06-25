المرئي والمسموع تفسح 2700 جهاز لـ 1200 إعلامي خلال موسم الحج

أسهمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال منصة “إعلام” في موسم الحج لهذا العام، في تنظيم التغطيات الإعلامية، وإصدار التراخيص اللازمة لتوفير كافة التسهيلات للوفود الإعلامية المحلية والدولية، لنقل شعائر الحج ومشاعر الحجاج لكافة دول العالم.

خدمة الوسائل الإعلامية

وتأتي مشاركة الهيئة، استمراراً لجهودها المتواصلة في خدمة الوسائل الإعلامية، التي بدأت في استقبال طلباتها بداية شهر ذي القعدة الماضي، عبر مركز “إعلام” لتقديم الخدمات الإعلامية بمحافظة جدة.

وقدّمت الهيئة عبر منصة “إعلام” العديد من الخدمات والتسهيلات الإعلامية، ابتداءً من إصدار تصاريح التصوير الميداني، وتصريح دخول المعدات والأجهزة المرافقة للوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، وإصدار تصاريح إقامة الاستوديوهات المؤقتة داخل المشاعر المقدسة وخارجها، بالإضافة إلى خدمة تصريح دخول عربات البث المباشر إلى داخل المشاعر المقدسة.

تيسير طلبات التصاريح

وبيّنت الهيئة أن مركز الخدمات الإعلامية استقبل خلال هذه الفترة أكثر من 580 إعلامياً استفادوا من ورش العمل التي تنظمها، لاطلاعهم على التعليمات المنظمة لعمل وسائل الإعلام خلال موسم الحج.

كما استقبلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر منصة إعلام أكثر من 353 من طلبات التصاريح، استفاد منها أكثر من 1200 إعلامي، و81 قناة تلفزيونية، و25 شركة إنتاج إعلامي، و13 إذاعة، و52 صحيفة، و52 وكالة أنباء دولية، إضافة لفسح 2771 جهازاً إعلامياً.

وأكدت مواصلتها في استقبال طلبات التصاريح الإعلامية عبر منصة إعلام لنقل شعائر الحج: lcsys.gov.sa.