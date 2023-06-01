المراهقون أكثر الفئات عرضة للمخدرات في السعودية

أكد د. عبدالله الوايلي، أخصائي جنائي نفسي، أن المراهقين أكثر الفئات العمرية تعرضًا لفخ المخدرات والسقوط في شباك مروجي السموم.

وأشار الوايلي، خلال لقائه مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، إلى أن المراهقين من الجنسين أكثر عرضة للسقوط في فخ الإدمان، وهي مرحلة انتقالية بين الطفولة والشباب والبلوغ والنضج.

المراهقون

وأضاف أن هذه المدة من العمر فيها تغييرات في الهرمونات وتغيرات في السلوك، وتكون أرضًا خصبة للتعاطي.

وأردف: تكثر في فترة الاختبارات مشكلات الإدمان بين الطلاب والشباب.

خطر الإدمان

واستطرد الوايلي: إن الأبناء الأكثر تدللًا أو من يعانون من مشكلات الدراسة، يقعون بسهولة أكثر من غيرهم لأصدقاء وقرناء السوء ومن ثم السقوط في فخ الإدمان والمخدر.

حملة بالمرصاد

على صعيد آخر، تواصل الجهات الأمنية حملتها الكبرى بالمرصاد لرصد وضبط مروجي ومهربي المخدرات داخل المملكة، وحماية الشباب والمجتمع من شر سمومهم، وتناشد المواطنين بأهمية البلاغ عن المروجين لحماية الوطن من خطر هذه الآفة.