المرور يحذر من عكس السير: تهور يعرضك للحوادث

أعادت الإدارة العامة للمرور التحذير من القيادة عكس اتجاه السير اختصارًا للوقت أو هروبًا من الزحام، نظرًا لأنه فعل خطير.

القيادة عكس الاتجاه

ونشرت إدارة المرور إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” قالت فيه “القيادة عكس اتجاه السير فعل متهور يعرضك ويعرض من حولك للحوادث”.

وكانت إدارة المرور حذرت كثيرًا من القيادة عكس اتجاه السير، نظرًا لأنها مخالفة للأنظمة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق، مؤكدة أن الغرامة المالية لها تبدأ من 3000 ريال إلى 6000 ريال.

تفعيل الرصد الآلي

والأحد الماضي، بدأت إدارة المرور تفعيل الرصد الآلي لـ7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا.

وتشتمل هذه المخالفات على: