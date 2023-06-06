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غرامتها تصل إلى 6000 ريال

المرور يحذر من عكس السير: تهور يعرضك للحوادث

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
المرور يحذر من عكس السير: تهور يعرضك للحوادث
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور التحذير من القيادة عكس اتجاه السير اختصارًا للوقت أو هروبًا من الزحام، نظرًا لأنه فعل خطير.

القيادة عكس الاتجاه

ونشرت إدارة المرور إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” قالت فيه “القيادة عكس اتجاه السير فعل متهور يعرضك ويعرض من حولك للحوادث”.

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وكانت إدارة المرور حذرت كثيرًا من القيادة عكس اتجاه السير، نظرًا لأنها مخالفة للأنظمة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق، مؤكدة أن الغرامة المالية لها تبدأ من 3000 ريال إلى 6000 ريال.

تفعيل الرصد الآلي

والأحد الماضي، بدأت إدارة المرور تفعيل الرصد الآلي لـ7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا.

وتشتمل هذه المخالفات على:

  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • تنظيمات السير على الطريق.
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

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