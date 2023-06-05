المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن

حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مصير زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي.

المسحل يؤكد عدم زيادة العدد

وعلق ياسر المسحل على هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الاثنين: “لن تكون هناك زيادة في عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.. عدد المحترفين سيكون 8 أجانب فقط”.

وجاءت تصريحات ياسر المسحل، بعد إطلاق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، حيث كانت تأمل الجماهير في زيادة عدد الأجانب، نظرًا لقوة المنافسة.

وتم الإعلان اليوم عن نقل ملكية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، بجانب نقل ملكية القادسية لشركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور لشركة نيوم.

الدوري يجذب النجوم

ويسعى مشروع تخصيص الأندية الرياضية إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، والوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وبات الدوري السعودي للمحترفين واجهة جاذبة للنجوم العالميين، خاصة بعد نجاح النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، كما ارتبط اسم ناديي الهلال والاتحاد بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما.