Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
رغم تخصيص الأندية الرياضية

المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مصير زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي.

المسحل يؤكد عدم زيادة العدد

وعلق ياسر المسحل على هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الاثنين: “لن تكون هناك زيادة في عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.. عدد المحترفين سيكون 8 أجانب فقط”.

قد يهمّك أيضاً
مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة

أمطار متفاوتة الشدة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

ياسر المسحل
رئيس الاتحاد السعودي

وجاءت تصريحات ياسر المسحل، بعد إطلاق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، حيث كانت تأمل الجماهير في زيادة عدد الأجانب، نظرًا لقوة المنافسة.

وتم الإعلان اليوم عن نقل ملكية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، بجانب نقل ملكية القادسية لشركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور لشركة نيوم.

الهلال والنصر - رونالدو - روشن

الدوري يجذب النجوم

ويسعى مشروع تخصيص الأندية الرياضية إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، والوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

وبات الدوري السعودي للمحترفين واجهة جاذبة للنجوم العالميين، خاصة بعد نجاح النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي، كما ارتبط اسم ناديي الهلال والاتحاد بضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم