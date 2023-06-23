المغربي الفائز بمسابقة عطر الكلام: اختياري لأداء الحج لفتة كريمة لن أنساها

أعرب القارئ المغربي صلاح الدين متعبيد عن سروره باختياره ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لأداء فريضة الحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، معتبرًا أنها لفتة كريمة تعطي وصفًا دقيقًا لما تقدمه السعودية من جهود عظيمة وجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

الزيارة الثانية

وبين “متعبيد”، الذي يعيش في ألمانيا، أنه تشرف بالحضور إلى المملكة العربية السعودية مرتين، أولهما عند مشاركته مع 50 مشاركًا حينما تأهل إلى نهائي مسابقة عطر الكلام، مشيرًا إلى أنه كان من الفائزين العشرة الأوائل، وحقق المركز الخامس.

وهذه هي الزيارة الثانية لأداء فريضة الحج بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جزاه الله تعالى خير الجزاء.

شكر وتقدير

ولفت صلاح الدين متعبيد إلى أن الرحلة كانت متعبة لطول السفر، لكونه قدم من ميونخ التي تبعد عن المدينة التي يسكن بها نحو 500 كيلو متر، إلا أن ذلك كله يهون، عندما يفكر الإنسان أنه ذاهب إلى لقاء الله وأداء هذه الطاعات.

ووجه القارئ المغربي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على كرم الاستقبال والضيافة، داعيًا المولى عز وجل أن يلبسهما ثوب الصحة والعافية نظير ما يقومان به من خدمة لنشر الإسلام والعناية بالمسلمين.