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هنأ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الملك سلمان: نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
الملك سلمان: نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة
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المواطن - فريق التحرير

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحقق للبلاد وللمسلمين والعالم الخير والازدهار.

التعاضد والأخوة

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.

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تهنئة بالعيد

وتابع: ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

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