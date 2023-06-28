الملك سلمان: نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة

صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك دور رائع للنساء والشباب السعودي في خدمة الحجاج بيوم عرفة روسيا ترسل طائرة لواشنطن رغم الحظر وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحقق للبلاد وللمسلمين والعالم الخير والازدهار.
وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.
وتابع: ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.